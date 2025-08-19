В Верховной раде обратили внимание на тремор у Зеленского

Депутат Дубинский: у Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме был тремор

У президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме был тремор. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Во-первых, у него тремор», — заявил Дубинский.

Депутат также поделился другими своими впечатлениями от встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне. В первую очередь он обратил внимание на то, что на этих переговорах не прозвучало никакой конкретики по гарантиям безопасности Украине. Кроме того, Дубинский выразил уверенность, что Зеленский никогда не пойдет на завершение конфликта, пока «его будут катать по Белым домам и жать руки, как президенту Украины».

В итоге Дубинский пришел к выводу, что вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский лично не встретится с президентом России Владимиром Путиным.

18 августа в Белом доме прошли переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сначала лидеры двух стран приняли участие в совместном брифинге, затем удалились на разговор тет-а-тет, а после состоялось расширенное заседание с участием представителей ЕС и НАТО.

По итогу Трамп заявил, что переговоры прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту с участием Владимира Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что европейские лидеры проинструктировали Зеленского, как вести себя с Трампом.