Ереван и Тегеран достигли соглашения о строительстве второго моста

Армения и Иран договорились об открытии второго моста через реку Аракс
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Армения и Иран договорились о строительстве второго моста через реку Аракс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армянского премьер-министра Никола Пашинян после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Принимая во внимание увеличивающиеся изо дня в день объемы товарооборота между нашими странами, нами была достигнута договоренность об открытии второго моста на армяно-иранской границе», — сказал Пашинян.

По его словам, соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС открывает новые перспективы для бизнеса обеих стран. Подписанное в декабре 2023 года, оно вступило в силу 15 мая 2025 года.

11 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги переговоров в Вашингтоне между Арменией, США и Азербайджаном. Пашинян отметил, что «региональные коммуникации будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности».

Ранее в Грузии увидели экономическую выгоду в мире между Ереваном и Баку.

