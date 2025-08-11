В Грузии увидели экономическую выгоду в мире между Ереваном и Баку

После наступления мира между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ станет более привлекательным в инвестиционном плане. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Завершение многолетнего конфликта является важнейшим этапом для всего региона. Его неурегулированность отражалась и на Грузии, теперь же вырастет инвестиционная привлекательность Южного Кавказа в целом», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в Тбилиси рады миру между Баку и Ереваном и «готовы продолжать вносить посильный вклад» в развитие дружественных отношений между государствами.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее глава МИД Ирана заявил о снятии с повестки вопроса о Зангезурском коридоре.