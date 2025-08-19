На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский передал Трампу подарок от украинского военнослужащего

Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, принадлежавшую бойцу ВСУ Картавцеву
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом подарил ему клюшку для гольфа, принадлежавшую военнослужащему Константину Картавцеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное. Новости».

По информации журналистов, украинский солдат принимал участие в боевых действиях против РФ. В первые месяцы после эскалации конфликта он потерял ногу, после чего Картавцеву потребовалась реабилитация. При этом игра в гольф стала частью соответствующей программы.

«Зеленский также показал Трампу видео, где Картавцев просит США помочь Украине закончить войну «справедливым и длительным миром», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что хозяин Белого дома принял подарок и записал видеообращение для военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем он поблагодарил Картавцева за переданную ему клюшку для гольфа.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. При этом украинский лидер заявил президенту США, что надел свой «лучший костюм» на встречу. Как пишет агентство Bloomberg, Трамп ответил, что одежда Зеленского ему «нравится».

Ранее журналисты обратили внимание на странности в поведении Зеленского во время переговоров в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами