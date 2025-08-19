Зеленский передал Трампу подарок от украинского военнослужащего

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом подарил ему клюшку для гольфа, принадлежавшую военнослужащему Константину Картавцеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное. Новости».

По информации журналистов, украинский солдат принимал участие в боевых действиях против РФ. В первые месяцы после эскалации конфликта он потерял ногу, после чего Картавцеву потребовалась реабилитация. При этом игра в гольф стала частью соответствующей программы.

«Зеленский также показал Трампу видео, где Картавцев просит США помочь Украине закончить войну «справедливым и длительным миром», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что хозяин Белого дома принял подарок и записал видеообращение для военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем он поблагодарил Картавцева за переданную ему клюшку для гольфа.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. При этом украинский лидер заявил президенту США, что надел свой «лучший костюм» на встречу. Как пишет агентство Bloomberg, Трамп ответил, что одежда Зеленского ему «нравится».

Ранее журналисты обратили внимание на странности в поведении Зеленского во время переговоров в Белом доме.