На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист высмеял намерение Лондона отправить войска на Украину

Журналист Боуз: Лондон не в состоянии отправить войска на Украину
true
true
true
close
Frank Augstein/AP

Ирландский журналист и аналитик Чей Боуз прокомментировал намерение Великобритании отправить войска на Украину. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, Лондон располагает маленькой армией, поэтому подобные заявления — это просто отвлечение внимания населения от более насущных проблем, таких как иммиграция, изменение климата, бедность.

«Идея того, что Великобритания хочет бороться с Россией в военном конфликте, это просто посмешище. Не нужно относится к этому серьезно. Это просто попытка отчаянных британских элит отвлечь людей от того, что на самом деле происходит», — сказал Боуз.

Более того, у британской армии нет сил бороться с Россией, поскольку в ее арсенале всего пара сотен танков и маленький флот, добавил он.

11 августа Лондон и Париж заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции сообщили, что контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих Киев. Ожидается, что миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии.

Ранее в Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами