Ирландский журналист и аналитик Чей Боуз прокомментировал намерение Великобритании отправить войска на Украину. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, Лондон располагает маленькой армией, поэтому подобные заявления — это просто отвлечение внимания населения от более насущных проблем, таких как иммиграция, изменение климата, бедность.

«Идея того, что Великобритания хочет бороться с Россией в военном конфликте, это просто посмешище. Не нужно относится к этому серьезно. Это просто попытка отчаянных британских элит отвлечь людей от того, что на самом деле происходит», — сказал Боуз.

Более того, у британской армии нет сил бороться с Россией, поскольку в ее арсенале всего пара сотен танков и маленький флот, добавил он.

11 августа Лондон и Париж заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции сообщили, что контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих Киев. Ожидается, что миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии.

