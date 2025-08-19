Лавров назвал очень хорошей атмосферу в ходе переговоров Путина и Трампа

Лавров: на переговорах на Аляске была очень хорошая атмосфера

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске была очень хорошая атмосфера, отраженная в заявлениях обоих политиков.

«Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — сказал дипломат.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее в США заметили, что Трамп встретил Путина теплее, чем Зеленского.