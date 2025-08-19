США и Европа начнут работу над представлением гарантий безопасности Украине

Bloomberg: США и Европа приступят к работе над гарантиями безопасности Украине

США и Европа немедленно приступят к разработке надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы открыть путь для исторической встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Гарантии будут направлены на укрепление вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, включая численность войск. Цель — избежать требований России об ограничении численности вооруженных сил Киева в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта.

По словам источников агентства, пакет гарантий безопасности также будет основан на работе так называемой «коалиции желающих» и, как ожидается, в будущем будет включать иностранный воинский контингент. Формат этих сил пока не определен.

По информации Bloomberg, на вчерашней встрече в Вашингтоне была продемонстрирована широкая поддержка гарантий, подобных статье 5 НАТО о взаимной обороне, при этом было отмечено, что их точные детали и роль США должны быть сначала проработаны официальными лицами.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи президентов РФ и Украины, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

