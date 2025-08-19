На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме попросили Европу не мешать переговорам по Украине

Депутат Слуцкий призвал Европу не вредить мирным переговорам по Украине
Alex Wong/Getty Images

Антироссийская риторика президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца не способствует установлению долгосрочного мира в украинском конфликте, поэтому Европа должна «не мешать» переговорному процессу. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Станет ли вашингтонское турне Зеленского в сопровождении глав стран ЕС этапом на пути к окончанию конфликта, покажут ближайшие дни. Ключевым для Старого Света должен быть принцип — «не навреди». Русофобские потуги Макрона с навязываем введения военного контингента стран НАТО на Украину или Мерца — о прекращении огня (читай — для перевооружения неонацистского режима) — явно не будут способствовать установлению долгосрочного мира. Париж и Берлин полностью девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнением Минска-2. Европа должна прислушаться к призыву Владимира Путина и не мешать переговорному процессу», — сказал он.

Слуцкий считает, что встреча президентов США и Украины стала продолжением работы по достижению мира, начатой на Аляске.

«Встречи Трампа с Зеленским и его «группой поддержки» из числа европейских лидеров стали, по сути, развитием заложенной на российско-американском саммите в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира. Причем — усилиями президента США, невзирая на реплики Макрона и Мерца в духе «коалиции желающих». Дональд Трамп сделал два важных акцента: никакого членства в НАТО для Киева и «режим тишины» не является необходимым условием для работы над мирным соглашением. Это отражает подходы российской стороны. Более того — американский лидер не верит в «дальнейшую агрессию» Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта. Оба раунда едва ли превысили по времени переговоры с Владимиром Путиным на Аляске, а последнюю встречу в расширенном составе с европейцами Трамп прервал на 40-минутный разговор с президентом России», — добавил он.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи Путина и Зеленского, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

Ранее Макрон допустил встречу Путина и Зеленского в Швейцарии.

