На переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме не поднимали вопрос территорий

На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне не поднимался вопрос территорий. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника, участвовавшего в переговорах.

В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. После встречи украинский президент заявил, что обсуждение территориальных вопросов будет происходить напрямую между Москвой и Киевом, при этом точная дата переговоров не определена.

Собеседник издания отметил, что территории не обсуждались, а Трамп подчеркнул, что этот вопрос относится исключительно к Украине. При этом, по словам источника, европейские лидеры считают, что им удалось вернуть Трампа к позиции, которую он занимал до саммита на Аляске, несмотря на отсутствие новых угроз санкциями против российской экономики.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Зеленский заявил, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом.