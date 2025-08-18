Трамп анонсировал «маленькое обсуждение», которого не было в расписании

Трамп проведет «маленькое обсуждение» после встречи с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп заявил о плане провести «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете, которое в расписании ранее не значилось. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, совещание пройдет после расширенных переговоров с европейскими лидерами.

«Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведем еще одно маленькое обсуждение на схожие темы», — уточнил Трамп.

18 августа в Белом доме проходит встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Сначала они провели совместный брифинг, а затем удалились на разговор тет-а-тет. Затем ожидаются расширенные переговоры, в которых примут участие представители ЕС и НАТО. В Белый дом в том числе прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, будет ли совместное заявление Трампа и Зеленского по итогам встречи.