Трамп заявил, что на встрече с Зеленским и лидерами ЕС обсудят возможность «обмена территориями»

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с президент Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стороны обсудят возможность «обмена территориями».

Закрытая часть переговоров Трампа и Зеленского завершилась, она длилась около часа. После этого главы США и Украины отправились на встречу с европейскими лидерами.

«Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями, принимая во внимание текущую линию соприкосновения», — сказал Трамп во время открытой для прессы части встречи.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

