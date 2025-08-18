Трамп заявил о надежде на договоренности после встреч с Зеленским и лидерами ЕС

Трамп: мероприятия в Белом доме идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что мероприятия в Белом доме пока идут «очень хорошо». Трансляцию ведет C-SPAN.

Трамп добавил, что рассчитывает на достижение договоренностей по итогам встречи с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский и Трамп в течение около часа провели переговоры один на один в Белом доме впервые после февральского скандала, когда американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

Теперь к ним присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп напомнил о позиции РФ по вступлению Украины в НАТО.