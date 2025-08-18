В США назвали «более дружественной» вторую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

NBC: вторая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме стала более дружественной

Вторая встреча президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете оказалась «более дружественно», чем февральская. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Существовал разительный контраст между встречей Трампа и Зеленского в феврале и той, которая только что состоялась в Белом доме. <...> Сегодняшняя встреча была гораздо более дружественной», — говорится в сообщении.

Переговоры проходят 18 августа. Они начались с совместной пресс-конференции и продолжились закрытой встречей, которая продлилась час. В ходе нее стороны, по словам Трампа, обсудили «множество тем». В настоящее время Трамп и Зеленский ведут переговоры с европейскими лидерами.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины.