Стало известно, кто войдет в состав делегации США на переговорах с Украиной

В состав делегации США на переговорах с Украиной вошли Вэнс, Рубио, Уиткофф
Nathan Howard/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф примут участие во встрече президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на Белый дом.

Также в состав делегации США вошли глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлс и специальный посланник США по Украине Кит Келлог.

По данным СМИ, в состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, посол страны в США Оксана Маркарова, замглавы МИД Сергей Кислица.

18 августа в Белом доме состоятся переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

