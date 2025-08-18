На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ермак и Умеров вошли в состав делегации Украины на переговорах с Трампом

Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вошли в состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом говорится в Telegram-канале телеканала «Общественное».

Уточняется, что кроме них, Украину на встрече с американским лидером будут представлять посол страны в США Оксана Маркарова, замглавы министерства иностранных дел Сергей Кислица и заместитель Ермака Павел Палиса.

По данным издания «Страна.ua», украинская делегация уже прибыла в Белый дом для встречи с Трампом.

Ожидается, что переговоры Трампа с Зеленским начнутся 18 августа в 20:15 по московскому времени. Сначала лидеры двух государств проведут беседу тет-а-тет, затем переговоры пройдут в расширенном составе с участием представителей ЕС и НАТО.

Одной из ключевых тем, которую будут обсуждать Трамп с Зеленским и лидерами европейских стран, станут гарантии безопасности Украине. По словам постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера, США хотят, чтобы за них заплатила Европа.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

