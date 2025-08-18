На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ резко ответили на намерение Британии разместить на Украине военных НАТО

Захарова: РФ не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, это чревато непредсказуемыми последствиями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», — сказано в заявлении Захаровой.

11 августа Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне заявили, что контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Ожидается, что миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии.

Ранее на Западе обвинили европейских лидеров в попытках продолжить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами