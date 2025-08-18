Генсек НАТО и глава ЕК прибыли в Белый дом

Рютте и фон дер Ляйен прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Первым из европейских лидеров на мероприятие прибыл Рютте, после него — фон дер Ляйен.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибудут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.