Президент Киргизии в разговоре с Путиным оценил значимость саммита на Аляске

Путин рассказал Жапарову об итогах встречи с Трампом

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента среднеазиатской республики.

Жапаров и Путин обсудили итоги состоявшегося на Аляске саммита США — РФ.

«Состоявшийся российско-американский саммит стал важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности», — говорится в заявлении.

Жапаров отметил, что достигнутый уровень взаимодействия между РФ и США создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования конфликта на Украине.

15 августа президенты РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Путин и Трамп обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом.