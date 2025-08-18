На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Тбилиси заявил, что внешние силы пытаются устроить переворот в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: страны Запада пытаются организовать переворот в Грузии
Александр Имедашвили/РИА Новости

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что несколько стран и организаций пытаются спровоцировать государственный переворот в Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, за последние годы на территории республики такие попытки совершались неоднократно.

«Эти страны, конкретные организации, люди, которые представляют глобальную партию войны, «глубинное государство», конечно, не могут и не будут успокаиваться. Они хотят организовать беспорядки в стране, государственный переворот», — заявил он журналистам.

Каладзе подчеркнул, что таким образом внешние враги сражаются против грузинской государственности. Мэр Тбилиси отметил, что в настоящее время правительство борется за защиту интересов Грузии и ее жителей.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что республика нужна странам Запада только как территория для «второго фронта». По его словам, им интересна не судьба местных жителей, а территория Грузии для проведения собственной политики по отношению к России.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что выгнал бы посла ЕС из Грузии.

