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В Грузии назвали единственную причину, по которой страна нужна Западу

Парламентарий Папуашвили: Грузия нужна Западу как второй фронт против России
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РИА Новости

Сторонникам противостояния с Россией на Западе Грузия нужна только, как территория для «второго фронта». Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Планировавшим открыть в Грузии «второй фронт» неинтересны народ Грузии, ее история, (законы) о семейных ценностях или прозрачности. Им интересна только территория Грузии, чтобы проводить собственную политику по отношению к России», — подчеркнул парламентарий.

Он предположил, что, если бы сейчас у власти находились оппозиционеры, то «против России были бы введены санкции, в ответ же Грузия получила бы тяжелый экономический удар».

18 июля представительство ЕС в Грузии сообщило, что Евросоюз может приостановить для республики действие безвизового режима, если ее власти до конца августа не выполнят рекомендации объединения.

До этого издание Politico писало, что дипломаты ЕС обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

Ранее Грузия заявила о продолжающемся давлении со стороны «глобальной партии войны».

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