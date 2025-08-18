На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский проводит встречу со спецпосланником США по Украине

Зеленский перед встречей с Трампом проводит встречу со спецпосланником Келлогом
true
true
true

Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами проводит встречу со спецпосланником американского лидера по Украине и России Китом Келлогом. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на источники.

Встреча проходит в отеле Hay-Adams в Вашингтоне неподалеку от резиденции президента США.

Келлог не принимал участия в переговорах Трампа и президента России Владимира Путина, которые состоялись на Аляске 15 августа.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20:15 мск. Ожидается, что сначала Трамп и Зеленский проведут беседу тет-а-тет, сделают совместное фото, а в 22:00 запланированы переговоры президентов Украины и США с европейскими лидерами.

До этого телеканал CNN писал, что в Киеве и других европейских столицах есть опасения, что Трамп попытается навязать Зеленскому видение Путина по урегулированию конфликта,и что, если он откажется, президент США обвинит во всем Киев и выйдет из переговоров.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

