Москалькова назвала число удерживаемых на Украине курян

Украинская сторона продолжает удерживать 31 жителя Курской области на своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«31 человек наших [курян] находится на Украине», — заявила она.

По словам Москальковой, украинские власти представили России список граждан для взаимной репатриации.

Незадолго до этого Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о переговорах на текущей неделе, в ходе которых будет поднят вопрос возвращения жителей Курской области.

12 августа депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный список граждан, привлеченных к уголовной ответственности на Украине по политическим мотивам.

Ранее Москалькова обратилась в ООН из-за приговора Гуцул.