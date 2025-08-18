На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Рахмон в разговоре с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал Рахмону об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества, а также подготовку к государственному визиту Путина в Таджикистан, саммиту «Центральная Азия — Россия» и заседанию Совета глав государств СНГ. Мероприятия пройдут в октябре в Душанбе.

15 августа президенты РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Путин и Трамп обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом.

