На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали атаку на нефтепровод, ведущий в Венгрию

Захарова прокомментировала атаку Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто об остановке поставок после атаки Украины на нефтепровод, ведущий в Венгрию.

По ее словам, все эти годы Россия предупреждала, что Украина «никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру».

«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем», — считает Захарова.

18 августа глава венгерского МИД сообщил, что Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок.

Удары по венгерской энергетической инфраструктуре он назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные данные завершения работ неизвестны.

Ранее МИД Венгрии осудил ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами