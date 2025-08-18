Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто об остановке поставок после атаки Украины на нефтепровод, ведущий в Венгрию.

По ее словам, все эти годы Россия предупреждала, что Украина «никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру».

«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем», — считает Захарова.

18 августа глава венгерского МИД сообщил, что Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок.

Удары по венгерской энергетической инфраструктуре он назвал недопустимыми и возмутительными. Он добавил, что российская сторона взялась за ремонт трубопровода, однако точные данные завершения работ неизвестны.

Ранее МИД Венгрии осудил ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба».