Политолог назвал возможную причину отмены обеда Путина и Трампа на Аляске

Политолог Блохин: обед Путина и Трампа был отменен в связи с изменением планов

Совместный обед делегаций России и США, запланированный на Аляске после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, был отменен в связи с изменением планов. Такое мнение высказал политолог-американист Константин Блохин в интервью аif.ru.

По его словам, обед мог быть отменен по техническим причинам, и это вряд ли было показателем того, что делегации не смогли о чем-то договориться.

Политолог напомнил, что Трамп встретил Путина так, как никого не встречал, встреча была теплой.

Блохин добавил, что руководители такого уровня, как главы РФ и США, имеют возможность пользоваться необходимыми услугами непосредственно на борту своего самолета. Он также добавил, что у Путина и Трампа могли произойти изменения в расписании.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом.