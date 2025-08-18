На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия рассмотрит вопрос гарантий безопасности Украине, как будут предложения

Орпо: Финляндия не имеет позиции насчет участия в гарантиях безопасности Украины
Imago/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

У Финляндии пока нет позиции по возможному участию в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил журналистам финский премьер-министр Петтери Орпо, передает РИА Новости.

«У нас пока нет решений и четкой позиции о том, каким образом Финляндия может участвовать», — сказал Орпо, отметив, что правительство страны рассматривало этот вопрос и определило, что в первую очередь задача финских войск — защищать Финляндию.

Финское правительство вернется к этому вопросу, когда станет ясно, в каких задачах ВС страны смогут участвовать.

Решение будет принято сразу, как только будут более четкие предложения, добавил глава кабмина.

До этого спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф сообщил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, президент РФ Владимир Путин также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Москва «не будет входить» на какую-либо другую территорию на Украине или в других странах Европы.

Ранее посол Украины назвал лучшую гарантию безопасности для страны.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
