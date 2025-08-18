Переводчик МИД раскрыл сложности работы на Аляске

Разница во времени в 11 часов стала большим испытанием на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом рассказал старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Пока долетишь — не понимаешь до конца, в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать», — поделился Садыков.

Зарубин добавил, что переводчик в течение длительного времени был «на ногах». Несмотря на это, по словам журналиста, Садыкову удалось достойно выполнить работу по обеспечению точности передачи переговоров между лидерами РФ и США.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ране сообщалось, что охраннику Трампа стало плохо во время саммита на Аляске.