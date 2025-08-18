ХАМАС получил новое предложение по сектору Газа

Al Hadath: ХАМАС получил от Египта и Катара новое предложение по сектору Газа

Египет и Катар направили палестинскому движению ХАМАС новое предложение по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

По данным его источников, новую инициативу передали радикалам представители двух стран в присутствии лидеров ряда палестинских фракций. Последние потребовали от движения подготовить ответ на предложение «в ближайшие часы», отмечает канал.

На прошлой неделе ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».