Рубио рассказал о полезной роли Европы в урегулировании на Украине

Рубио: Европа может помочь Киеву определиться с уступками перед Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа способна внести вклад в налаживание диалога между Россией и Украиной, оказывая помощь Киеву в определении допустимых уступок. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина», — сказал чиновник.

Комментируя встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, Рубио отметил, что участие европейских представителей полезно с точки зрения определения компромиссов и выявления областей, где украинская сторона может «проявить большую гибкость».

«Вы не можете заключить мирное соглашение между двумя враждующими сторонами, если каждая из них не готова чем-то поступиться», — отметил он.

17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, что Евросоюз намерен и дальше превращать Украину в «стального дикобраза». По ее словам, это будет достигаться посредством активной поставки вооружений и расширения украинского производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Европе заявили о «катастрофе для Украины» из-за позиции Трампа.