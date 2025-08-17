На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен высказалась о гарантиях безопасности для Украины и Европы

Фон дер Ляйен: Европа хочет гарантий безопасности и для Украины, и для себя
true
true
true
close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Брюссель продолжает настаивать на превращении Украины в «стального дикобраза» путем активной накачки страны вооружением и расширения «производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине». Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйена на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы. <...> Не может быть никаких ограничений на украинские вооруженные силы, будь то в развитии сотрудничества или поставок из других стран», — заявила она.

Фон дер Ляйен пообещала, что ЕС активизирует военную поддержку, направленную на укрепление оборонного потенциала как Украины, так и Европы в целом. Особое внимание, по ее словам, будет уделено развитию и усилению украинской военной промышленности, в частности, в сфере производства беспилотных летательных аппаратов.

Глава ЕК также подчеркнула, Брюссель продолжит поддерживать прием Украины в Европейский союз (ЕС), что, по ее словам, также является «формой гарантий безопасности».

До этого Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Зеленским заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября.

Ранее глава МИД Германии высказался о гарантиях безопасности для Украины.

