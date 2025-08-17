Трамп обвинил «лживые медиа» в искажении правды о его встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Socia обвинил СМИ в искажении правды о его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже.

«Невероятно, как лживые медиа жестоко искажают правду, когда речь заходит обо мне. Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или сообщили обо мне правду», — написал глава государства.

Он добавил, что провел на Аляске «отличную встречу по поводу глупой войны [экс-президента Джо] Байдена», и отметил, что конфликта на Украине никогда не должно было быть.

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов между странами в экономике и сфере безопасности.

Ранее в принтере отеля на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.