Госдеп объяснил необходимость «механизмов принудительного исполнения» в сделке по Украине

Рубио: в сделке по Украине должны быть механизмы принудительного исполнения

Сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать «механизмы принудительного исполнения», заявил в интервью NBC американский госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что они, как и гарантии безопасности, нужны для того, чтобы заключенное мирное соглашение не было нарушено через два-три месяца.

«Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной», — сказал дипломат.

На этом фоне Fox News передал, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение российского коллеги Владимира Путина о передаче РФ контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, украинский президент Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома 18 августа.

Ранее Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами.