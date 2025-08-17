В Германии заявили о «катастрофе для Украины» из-за позиции Трампа

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала призвал Европу разработать собственную стратегию урегулирования конфликта на Украине, поскольку президент США Дональд Трамп «снова встал» на сторону российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«И это катастрофа с точки зрения Украины», — сказал Масала.

По его мнению, Европа должна «освободиться от этой непредсказуемой позиции Трампа». Постоянные попытки «вернуть Трампа на правильный путь» непродуктивны, считает аналитик.

Европе необходимо разработать собственную стратегию, независящую от колебаний в Вашингтоне, и использовать имеющиеся в её распоряжении инструменты, заявил эксперт.

Трамп после встречи с Путиным на Аляске 15 августа позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Западные СМИ утверждают, что глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса.

В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита украинского президента в Вашингтон 18 августа.

До этого глава евродипломатии Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.