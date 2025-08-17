На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о «катастрофе для Украины» из-за позиции Трампа

Аналитик Масала: Трамп занял сторону Путина, Европе нужна своя стратегия к миру
true
true
true

Профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала призвал Европу разработать собственную стратегию урегулирования конфликта на Украине, поскольку президент США Дональд Трамп «снова встал» на сторону российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«И это катастрофа с точки зрения Украины», — сказал Масала.

По его мнению, Европа должна «освободиться от этой непредсказуемой позиции Трампа». Постоянные попытки «вернуть Трампа на правильный путь» непродуктивны, считает аналитик.

Европе необходимо разработать собственную стратегию, независящую от колебаний в Вашингтоне, и использовать имеющиеся в её распоряжении инструменты, заявил эксперт.

Трамп после встречи с Путиным на Аляске 15 августа позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Западные СМИ утверждают, что глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса.

В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита украинского президента в Вашингтон 18 августа.

До этого глава евродипломатии Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами