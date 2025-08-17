Путин не стал зачитывать часть своего выступления на пресс-конференции с Трампом

Зарубин: Путин отложил часть листов со своей речью на конференции с Трампом

Президент России Владимир Путин во время своего выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом отложил несколько листов своей речи в сторону. На видео, которое продемонстрировал журналист «России 1» Павел Зарубин в программе »Москва. Кремль. Путин», видно, как Путин изменяет свою изначальную речь, убирая в сторону четыре листа.

Это произошло после его заявления о том, что Россия надеется на то, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток сорвать ожидаемый прогресс через провокации или закулисные интриги.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт российского президента приземлился там около 21:54. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями и направились к месту переговоров на одном автомобиле.

Переговоры на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее спецпосланник Трамп заявил, что США и РФ достигли на Аляске эпического прогресса.