Спецпосланник Трампа: США и РФ достигли на Аляске эпического прогресса, это факт

Уиткофф заявил, что США и Россия добились эпического успеха на саммите на Аляске
true
true
true
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

На саммите в Анкоридже США и Россия добились «эпического» успеха, заявил в эфире Fox News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Он заявил, что перед встречей на Аляске провел шесть раундов переговоров с российским лидером и считал, что удалось достигнуть «некоторого успеха».

«Но достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», — сказал спецпредставитель президента США.

Уиткофф добавил, что стороны сделали то, что должны были, но лучше, чем прогнозировалось.

До этого президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Socia обвинил СМИ в искажении правды о его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа. Он написал, что провел на Аляске «отличную встречу по поводу глупой войны [экс-президента Джо] Байдена», и отметил, что конфликта на Украине никогда не должно было быть.

Ранее в принтере отеля на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.

Второй срок Трампа
