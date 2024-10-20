Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках.

Неформальный ужин глав двух государств прошел в подмосковной резиденции российской лидера в Ново-Огарево. Аль Нахайян пришел на встречу в кроссовках. Путин был одет в деловой костюм, а в качестве обуви он выбрал черные туфли.

В этот же день президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву с официальным визитом.

18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах президентов РФ и ОАЭ будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Лидер ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее президент ОАЭ рассказал о роли Путина в укреплении двусторонних отношений.