Сотрудники служб безопасности Путина и Трампа обменялись памятными подарками на Аляске

Сотрудники службы безопасности президента США Дональда Трампа после встречи на Аляске предложили коллегам из России на память обменяться шевронами. Кадры были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт российского президента приземлился там около 21:54. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями и направились к месту переговоров на одном автомобиле.

Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее в отеле на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.