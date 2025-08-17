На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции заявили, что на Западе вызвал тревогу радушный прием Путина на Аляске

Türkiye: Запад встревожен теплым приемом Путина на Аляске
Kevin Lamarque/Reuters

Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске вызвал тревогу у Запада, есть опасение того, что украинский лидер Владимир Зеленский не получит такого же отношения во время визита в Вашингтон. Об этом пишет газета Türkiye.

«‎Теплый прием, оказанный президентом США Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину на базе Анкоридж на Аляске 15 августа, вызвал обеспокоенность в Европе. По мнению европейских дипломатов, это сближение повысило риск того, что Зеленский не получит такого же дружеского отношения»‎, — говорится в статье.

До этого другое турецкое издание Hürriyet писало, что встреча Путина на Аляске красной ковровой дорожкой и специальной церемонией показывает, что он «пробил стену изоляции» и выполнил свою миссию.

16 августа, после переговоров Путина с Трампом, украинский лидер сообщил, что 18 августа полетит в Вашингтон на встречу с американским коллегой. Это будет первый визит Зеленского в столицу США после февральской ссоры с Трампом в Белом доме. Тогда ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. После этого украинского политика попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание соглашения.

Ранее в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
