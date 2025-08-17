В Турции оценили роль Путина в саммите на Аляске

Встреча российского лидера Владимира Путина на Аляске красной ковровой дорожкой и специальной церемонией показывает, что он «пробил стену изоляции» и выполнил свою миссию. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Путина встречали на американской земле с красной ковровой дорожкой и государственной церемонией. Он пробил стену изоляции. Санкции? Трамп сказал, что отложил их», — говорится в статье.

Издание отмечает, что президент России выполнил свою миссию.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Трамп признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но это необходимо сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.