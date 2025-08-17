На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД ФРГ заявил, что Украина не пойдет на переговоры без прекращения огня

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина не пойдет на переговоры без прекращения огня
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что первостепенное условие для начала переговоров – прекращение огня, и Украина не начнет диалог без выполнения этого условия. Его слова приводит немецкий телеканал ARD.

По его мнению, без прекращения огня никто, особенно Украина, не будет начинать переговоры и участвовать в мирном процессе. Он утверждает, что идея о прямых мирных переговорах должна идти рука об руку с планом о немедленной остановке боевых действий.

«Я считаю, что сейчас они [идеи] должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этой войне, – это хороший разговор, и мы поддерживаем этот разговор», — сказал Вадефуль.

Накануне Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Западные СМИ утверждают, что глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса.

В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита украинского президента в Вашингтон 18 августа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины сделал заявление после встречи Путина и Трампа.

