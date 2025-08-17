На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно одно из требований Путина по Украине на переговорах с Трампом

NYT: Путин потребовал признать русский язык официальным на Украине
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал гарантий, что русский язык признают официальным на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников.

Также, по данным издания, российский лидер заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности для православных церквей на Украине.

Очные переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения переговоров президент США сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Хозяин Белого дома признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но ему необходимо это сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ожидается, что 18 августа глава Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и проведет встречу с Дональдом Трампом.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами