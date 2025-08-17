Стало известно одно из требований Путина по Украине на переговорах с Трампом

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал гарантий, что русский язык признают официальным на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников.

Также, по данным издания, российский лидер заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности для православных церквей на Украине.

Очные переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения переговоров президент США сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Хозяин Белого дома признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но ему необходимо это сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ожидается, что 18 августа глава Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и проведет встречу с Дональдом Трампом.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.