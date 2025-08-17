На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг урегулирования на Украине

Зеленский обвинил Россию в усложнении ситуации вокруг мира на Украине
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг установления мира на территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Россия якобы отвергает «многочисленные требования по прекращению огня». Такое развитие событий «усложняет ситуацию», считает Зеленский.

«Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы в России появилась воля реализовать значительно больше, а именно мирную жизнь с соседями на протяжении десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности», — написал он.

16 августа газета The New York Times писала, что лидеры европейских стран и руководство Европейского союза фактически отказались от предложения Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного приостановления огня.

16 августа главы Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеры Германии, Италии, Польши, Франции, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании приняли совместное заявление.

Ранее глава МИД Украины сделал заявление после встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами