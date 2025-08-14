На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали лидера, к которому прислушивается Трамп по ситуации на Украине

WSJ: Трамп прислушивается к президенту Финляндии Стуббу по теме Украины
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп прислушивается к президенту Финляндии Александру Стуббу в вопросе оценки ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что между политиками сформировалась «неожиданная связь» — они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время.

Стубб заявил в интервью WSJ, что может донести до Трампа то, что думают другие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. После финский лидер передает коллегам в Европе позицию главы Белого дома.

По данным WSJ, дружба между Трампом и Стуббом началась около полугода назад благодаря гольфу, которым увлечены оба.

В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм связал Стубба с Трампом, и они договорились сыграть в гольф. Игра Стубба впечатлила коллегу, после нее президент США подарил гостю набор клюшек.

Ранее президент Финляндии назвал следующие дни для Украины решающими.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
