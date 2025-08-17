На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц недоволен приемом Путина на Аляске: «Хватило бы и чуть меньше»

Мерц выразил недовольство тем, с какими почестями встретили Путина на Аляске
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство тем, с какими почестями встретили президента России Владимира Путина во время саммита на Аляске. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

«Это был большой протокол. Российская пресса празднует. Хватило бы и чуть меньше», — сказал Мерц.

В то же время он подчеркнул, что Трамп движется в рамках обсуждаемой Европой линии. Канцлер ФРГ заметил хороший прогресс, «несмотря на пару тревожных кадров, которые мы, возможно, видели».

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялся саммит Путина и Трампа.

Президент США лично встретил российского лидера. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз похлопал в ладоши, приветствуя прибытие российского лидера на американскую землю впервые за последние 10 лет. Главы государств обменялись рукопожатием и вместе направились к лимузину Трампа.

Далее Путин пересел в автомобиль Трампа. Как писала WSJ, президент России нарушил традицию передвигаться за рубежом на своей машине, пересев в лимузин Трампа на Аляске. По ее данным, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») поступило от главы Белого дома после совместного фотографирования.

Ранее в Германии заявили о «катастрофе для Украины» из-за позиции Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами