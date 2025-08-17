Потомок Бисмарка назвал саммит на Аляске «шедевром дипломатии»

Саммит России и США на Аляске стал «шедевром дипломатии». Об этом заявил корреспонденту ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк.

«Встреча на Аляске двух сверхдержав, представленных Путиным и Трампом, стала шедевром дипломатии», — сказал он.

По его словам, ведущие немецкие средства массовой информации (СМИ) отказываются это признавать, преуменьшая значение переговоров российского и американского лидеров.

Бисмарк обратил внимание, что западные политики общаются с президентом РФ Владимиром Путиным только через СМИ. При этом глава Белого дома Дональд Трамп демонстрирует Евросоюзу, в частности Германии, что с Путиным «вполне можно разговаривать на равных и с уважением, что важно общаться лицом к лицу», добавил собеседник агентства.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлилась 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Российский лидер пригласил своего американского коллегу в Россию для повторной встречи. Однако никаких подробностей и конкретики о договоренностях не было.

Ранее СМИ назвали возможную дату саммита Трампа, Путина и Зеленского.