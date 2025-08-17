СМИ: «ужасная сделка» Трампа и Путина может стать для Украины меньшей из зол

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предлагают Украине «ужасную сделку». Об этом говорится в редакционной статье The Telegraph.

Согласно материалу, заключение мирного соглашения с передачей РФ всего Донбасса стало бы для Украины «национальной трагедией» и означало бы поражение стран Запада, которые не смогли оказать Киеву достаточную поддержку и допустили изменение границ в Европе в ходе военного конфликта.

Несмотря на это, такой вариант развития событий может оказаться для республики «лучшей сделкой, которую можно достичь», потому что она все еще зависит от поставок оружия США и не имеет ресурсов для изгнания ВС противника со своей территории, а союзники не усилили ее оборону в полной мере. Газета допускает, что выдвинутые Москвой условия для мирного урегулирования могут быть только стартовой позицией на переговорах и ее получится смягчить.

«Мы имеем дело с миром таким, какой он есть, а не каким он должен быть. Эта сделка, какой бы ужасной она ни была, может быть наименее плохим вариантом для Украины и ее союзников», — говорится в материале.

Трамп после встречи с Путиным на Аляске 15 августа позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Западные СМИ утверждают, что глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса. В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита украинского президента в Вашингтон 18 августа.

Ранее было опубликовано письмо Мелании Трамп к Путину.