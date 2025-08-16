Глава МИД Венгрии позвонил Лаврову после саммита на Аляске

Сийярто созвонился с Лавровым, чтобы обсудить итоги саммита по Украине на Аляске

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом сообщает на сайте МИД РФ.

В пресс-релизе отмечается, что дипломаты говорили о кризисе на Украине в связи с итогами прошедшей на Аляске встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, во время телефонного разговора министры обсудили практические вопросы взаимодействия между Москвой и Будапештом и график двусторонних политических контактов.

15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске. Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин во время нее говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее СМИ назвали возможную дату саммита Трампа, Путина и Зеленского.