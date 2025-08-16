На Украине назвали «ударом в спину» позицию Трампа о завершении конфликта

FT: в Киеве назвали ударом в спину позицию Трампа по конфликту на Украине

Украинский чиновник назвал «ударом в спину» позицию президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине, озвученную им после российско-американского саммита на Аляске. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.

«Это удар в спину», — прокомментировал слова американского лидера неназванный украинский чиновник.

Другой представитель Киева сказал, что цель Трампа — заключить быструю сделку.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлилась 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Российский лидер пригласил своего американского коллегу в Россию для повторной встречи. Однако никаких подробностей и конкретики о договоренностях не было.

Ранее на Аляске в принтере отеля нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.