На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме посмеялись над найденными в отеле секретными документами о встрече на Аляске

Белый дом опроверг нарушение норм безопасности из-за найденных на Аляске бумаг
close
Depositphotos

Белый дом отверг обвинения радио NPR в нарушении норм безопасности после обнаружения в отеле на Аляске документов о встрече президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает ABC News.

«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это «нарушением норм безопасности», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Она отметила, что из-за таких «журналистских расследований» к ним никто не относится серьезно, а благодаря президенту Трампу они больше не финансируются из средств налогоплательщиков.

До этого радиостанция NPR сообщила, что на Аляске в бизнес-центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о состоявшейся накануне встрече президентов. Предположительно восемь найденных страниц были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены в принтере случайно. Документы содержали точные места, время проведения саммита и номера телефонов сотрудников американской администрации.

Согласно представленной информации, Трамп собирался вручить Путину церемониальный подарок. Кроме того, политики должны были в течение часа давать пресс-конференцию и принять участие в совместном обеде. По мнению профессора права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джона Майклса, обнаружение документов в принтере в очередной раз доказывает небрежность и некомпетентность администрации Трампа.

Ранее агент Секретной службы попытался провести жену на самолет во время поездки Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами