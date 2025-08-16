В Белом доме посмеялись над найденными в отеле секретными документами о встрече на Аляске

Белый дом отверг обвинения радио NPR в нарушении норм безопасности после обнаружения в отеле на Аляске документов о встрече президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает ABC News.

«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это «нарушением норм безопасности», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Она отметила, что из-за таких «журналистских расследований» к ним никто не относится серьезно, а благодаря президенту Трампу они больше не финансируются из средств налогоплательщиков.

До этого радиостанция NPR сообщила, что на Аляске в бизнес-центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о состоявшейся накануне встрече президентов. Предположительно восемь найденных страниц были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены в принтере случайно. Документы содержали точные места, время проведения саммита и номера телефонов сотрудников американской администрации.

Согласно представленной информации, Трамп собирался вручить Путину церемониальный подарок. Кроме того, политики должны были в течение часа давать пресс-конференцию и принять участие в совместном обеде. По мнению профессора права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джона Майклса, обнаружение документов в принтере в очередной раз доказывает небрежность и некомпетентность администрации Трампа.

