Агент Секретной службы пытался провести жену на самолет во время поездки Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование в отношении одного из своих сотрудников, который предпринял попытку провести свою супругу в один из служебных самолетов во время поездки американского президента Дональда Трампа в Шотландию. Об этом пишет британская газета The Daily Mail (DM).

Согласно информации газеты, супруга агента была обнаружена в зале ожидания для высокопоставленных лиц, расположенном на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, откуда обычно вылетает президентский борт. По данным газеты, ранее супруга этого сотрудника посетила специальный брифинг Секретной службы, посвященный предстоящей поездке.

В свою очередь, газета The Herald сообщила, что агент пытался посадить свою супругу на самолет, который Секретная служба использовала для транспортировки персонала и оборудования. Издание уточняет, что супруга сотрудника спецслужбы является военнослужащей Военно-воздушных сил США. Газета также указывает, что женщине не позволили подняться на борт самолета непосредственно перед вылетом с авиабазы Эндрюс.

Поездка президента США в Шотландию проходила с 25 по 29 июля. Во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон Трампа попросили прокомментировать инцидент с агентом спецслужбы. Президент ответил, что ситуация странная. Трамп добавил, что узнал об этом две минуты назад и выразил уверенность в том, что руководитель Секретной службы Шон Карран «позаботится об этом».

Ранее Стармер заявил, что торговая война Трампа разрушила прежний миропорядок.